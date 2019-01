त्रिशूर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के त्रिशूर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देना है।

PM at a public rally in Thrissur, Kerala: We're very close to our goal to provide a cooking gas connection to every home. Nearly 6 cr poor women have received free cooking gas connection. India’s energy needs are growing, so we've speeded up development of oil&gas infrastructure pic.twitter.com/HKn3JEENCQ

— ANI (@ANI) 27 January 2019