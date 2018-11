नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि साल 2014 तक गैस वितरण का दायरा देश के सिर्फ 66 जिलों में था। आज यह आंकड़ा 174 जिलों तक पहुंच चुका है और आने वाले दो- तीन सालों में इसकी पहुंच 400 जिलों तक हो जाएगी। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ रहा है।

Till 2014, only 66 districts across the country were within the purview of City Gas Distribution, today the number rose to 174 districts. In next 2-3 yrs its reach will spread to 400 districts. It's a grand picture of how our cities have taken steps towards Gas Based Economy: PM pic.twitter.com/W3r0GbSDoP

— ANI (@ANI) 22 November 2018