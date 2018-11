निजामाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी सभाओं को संबोधित करने तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने राज्य में निजामाबाद में रैली को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर कड़े प्रहार किए। उनके निशाने पर टीआरएस और कांग्रेस दोनों ही दल थे।

Congress as well as TRS, both the parties believe in dynastic politics. They are two sides of same coin. Both parties appease the minority, both parties believe in vote-bank politics, none of them have internal democracy: Prime Minister Narendra Modi in Nizamabad #Telangana pic.twitter.com/Mur1Dkomkf

— ANI (@ANI) 27 November 2018