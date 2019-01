आगरा। पीएम मोदी आगरा में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच गए हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोठी मीना बाज़ार मैदान में पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले उनको सुनने के लिए उत्सुक भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने हजारों करोड़ की विकासपरक योजनाएं लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में जनता को सौंपी ।

PM Modi in Agra: Within 100 days only, around 7 lakh poor people have been treated or are being treated in hospitals under Ayushman Bharat Yojana, which is also called 'Modi Care' by the people. pic.twitter.com/QqRDNkOei4

— ANI UP (@ANINewsUP) 9 January 2019