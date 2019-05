नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में बुधवार को हुए भीषण नक्सली हमले में 16 जवानों के मारे जाने के बाद देशभर में फिर से गुस्सा है। नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में महाराष्ट्र पुलिस की सी-60 फोर्स के 16 जवान शहीद हुए हैं वहीं कईं अन्य घायल हैं।

हमले में जवानों के शहीद होने की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस हमले की निंदा की है साथ ही कहा है कि हम उन जाबांज जवानों को सलाम करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी भावनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ऐसी हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Strongly condemn the despicable attack on our security personnel in Gadchiroli, Maharashtra. I salute all the brave personnel. Their sacrifices will never be forgotten. My thoughts & solidarity are with the bereaved families. The perpetrators of such violence will not be spared.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 1 May 2019