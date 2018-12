पोर्ट ब्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार अंडमान-निकोबार पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने तीन द्वीपों को नया नाम दिया।

रॉस आइलैंड का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप होगा। नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है।

WATCH: Prime Minister Narendra Modi while addressing a public meeting at Marina Park in Port Blair, Andaman and Nicobar Islands asks people to take out their mobile phones and switch on the flashlights as a gesture to pay tribute to Netaji Subhas Chandra Bose. pic.twitter.com/aoQFwfZrK0

