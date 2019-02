हुबली (कर्नाटक)। दक्षिण भारत की तीन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तूफानी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पूरे चुनावी मूड में दिखे। कर्नाटक से जहां भ्रष्टाचारियों पर तीर चलाए तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंदद्राबू नायडू पर निशाना साधा।

वहीं, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के हमले के शिकार हुए कांग्र्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम। चिदंबरम को उन्होंने 'रिकाउंटिंग मिनिस्टर' बताया।

यहां भारतीय सूचना विज्ञान संस्थान(आइआइआइटी) का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईमानदार लोग उन पर विश्र्वास करते हैं और भ्रष्टाचारियों को उनसे समस्या है क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि गरीबों को मिलने वाला लाभ उन तक सीधा पहुंचे।

मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने दलाली का काम किया वे अब भुगत रहे हैं। यह चौकीदार सुनिश्चित करता है कि गरीबों के लाभ सीधे उनके खातों में भेजे जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2350 मकानों में लाभुकों के ई-गृह प्रवेश का गवाह बने।

PM: Since decades they've been playing the same game. For votes, they come up with a 10-yr plan to waive off farm loans. They lie&in reality loan of only 25-30 out of 100 farmers are waived off. There too, farmers get only a few hundred rupees&rest goes into pockets of middlemen. pic.twitter.com/UEj6HxC7n5

— ANI (@ANI) 10 February 2019