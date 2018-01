पीएम मोदी ने कहा- 'न्यू टेक्नोलॉजी से साकार होगा होगा न्यू इंडिया का सपना'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन मशहूर वैज्ञानिक एस एन बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें याद किया।

इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि-'आचार्य सतेंद्रनाथ बोस ने देश को बहुत कुछ दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का या फिर आजादी की लड़ाई की बात हो बंगाल इन सभी कामों में सबसे आगे रहा है।'

इतना ही नहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक रचनात्मक तकनीक पर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी विज्ञान और तकनीक से जुड़े हैं, उन्हें इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए और भारत के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वह एक प्रकार से न्यू इंडिया की नींव रख रहा है।

Anyone associated with science and technology must focus their innovation and research towards building a New India: PM Modi pic.twitter.com/0PlyMj2kbT

