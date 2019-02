नई दिल्‍ली। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हो चुका है। उन्‍होंने अपने भाषण में कहा कि देश में पहली बार संसद में 44 की संख्‍या में महिला सांसद हैं।

स्‍पीकर ने भी यहां मूल्‍यों के आधार पर फैसले दिए हैं। हमें इस 16 वीं लोकसभा पर गर्व होगा, क्योंकि इसने सदन के लिए सबसे ज्यादा महिला सदस्यों को चुना था। 44 पहली बार महिला सांसद लोकसभा के लिए चुनी गईं।

उन्‍होंने कहा कि तीन दशक के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है, ऐसी सरकार बनी है। ऐसी पहली सरकार अटल जी की थी और ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार 2014 में बनी।

PM Modi in Lok Sabha: We will be proud of this 16th Lok Sabha, as it saw the highest number of women members elected to the House. 44 first time women MPs were time elected to the Lok Sabha. pic.twitter.com/XIRpt0Dny1

— ANI (@ANI) 13 February 2019