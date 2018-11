नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 की समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को अर्जेंटीना के लिए रवाना होंगे। दो दिसंबर तक अपने ब्यूनस आयर्स प्रवास के दौरान पीएम मोदी बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक के दौरान तेल की कीमतों में अस्थिरता से जुड़े जोखिमों, आतंकवादियों को वित्त पोषण के साथ मनी लांड्रिंग जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। इसी के साथ डब्ल्यूटीओ को सुदृढ़ बनाने के संबंध में भी बातचीत होगी।

अर्जेंटीना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि जी-20 ने तेजी से बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धता के लिए भारत के प्रयास, पारदर्शी और स्थायी विकास के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाते हैं। यह इस समिट की थीम भी है।

G-20 has made commendable efforts to promote cooperation among leading global economies. India's contribution to global economic growth and prosperity underlines our commitment to “Building Consensus for Fair and Sustainable Development”, which is the theme of the Summit.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2018