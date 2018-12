नई दिल्ली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के अलोकतांत्रिक चरित्र का पर्दाफाश करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। यह बात उन्होंने बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से लाइव बातचीत के दौरान कही उन्होंने यह भी कहा कि में कांग्रेस और उसके खतरनाक खेल के बारे में जनता को लगातार बताना होगा।

PM: They've humiliated the Army, CAG & every institution imp to our democracy. Recently they questioned an SC verdict just because they didn't like the decision. Earlier, just because they couldn't threaten the court into doing what they wanted they tried to even impeach the CJI. pic.twitter.com/lH9TSdTzcB

— ANI (@ANI) 19 December 2018