PM मोदी पहुंचे वाराणसी, सोलर पावर प्लांट की देंगे सौगात

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक के अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी आज वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Varanasi. He will attend multiple events in #UttarPradesh today. pic.twitter.com/5H7p1m74TH — ANI UP (@ANINewsUP) 12 March 2018

दोनों यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मिर्जापुर में दोनों फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाए गए सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिर्जापुर का सोलर पावर प्लांट लगभग 650 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 75 मेगावाट वाले इस सोलर प्लांट से आसपास की बिजली जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

Mirzapur: Visuals from the Solar Power Plant which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and President of France #EmmanuelMacron today. #UttarPradesh pic.twitter.com/mcW04O8JMi — ANI UP (@ANINewsUP) 12 March 2018

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वाराणसी के मशहूर अस्सी और दश्वाश्वमेध घाट पर भी जाएंगे। यहां दोनों का शानदार स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। घाट पर मैक्रों के स्वागत के लिए फूलों से सजे बोर्ड टांगे गए हैं।

Visuals of preparations ahead of PM Narendra Modi & French President #EmmanuelMacron's visit to Varanasi. Both the leaders will visit Assi Ghat & Dashashwamedh Ghat. pic.twitter.com/k31gyWXHFG — ANI UP (@ANINewsUP) 12 March 2018

लगभग 20 मिनट के समारोह के बाद दोनों राजनेता बनारस के लिए उड़ेंगे और दोपहर 12.35 बजे ब़़डालालपुर स्थित पं. दीनदयाल हस्तकला संकुल आएंगे, लगभग 20 मिनट पूर्वाचल की बौद्धिक विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली हस्तकला की झलक देखेंगे।

मोदी-मैक्रों 1.30 बजे हेलिकॉप्टर से डीएलडब्ल्यू जाएंगे और सड़क मार्ग से अस्सी घाट पहुंचेंगे। वहां से बनारसी बजड़े पर सवार हो दशाश्वमेध तक घाटों की छटा निहारेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से 2.30 बजे नदेसर पैलेस पहुंचेंगे और पीएम के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति लंच करेंगे, जिसमें उन्हें बनारस के लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे।

इसके बाद 3.35 बजे मैक्रों सपत्नीक नई दिल्ली के लिए उ़़डान भरेंगे लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी डीरेका जाएंगे और 4.15 बजे मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर वाराणसी-पटना इंटरसिटी को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे तक जनसभा को संबोधित करने के साथ लगभग 800 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाणपत्र व आवास की चाबी प्रदान करेंगे। इस दौरान पीएम पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कचरा महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे।

शाम 5.40 बजे से 5.55 बजे तक डीरेका गेस्ट हाउस में विश्राम के बाद छह बजे एयरपोर्ट रवाना होंगे और 6.45 बजे नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मोदी और मैक्रों के डीरेका से अस्सी घाट तक और दशाश्वमेध से नदेसर पैलेस जाने के दौरान भव्य साज-सज्जा के बीच ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी है।

गंगा विहार के दौरान घाटों पर रामलीला, भरत मिलाप के साथ ही नृत्य नाट्य, शंखनाद और डमरूओं की थाप के बीच अभिनंदन किया जाएगा। रास्ते में बच्चे भी दोनों देशों के झंडे लहराएंगे। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्ननाथ ने पीएम मोदी और मैक्रों के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।