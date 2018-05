LIVE: जनकपुर के जानकी मंदिर में पीएम मोदी ने की विशेष पूजा, कहा- यहां आना सौभाग्य

Next

नई दिल्ली/काठमांडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अपने दो दिवसीय दौरे के लिए नेपाल पहुंचे। पीएम के दौरे की शुरुआत जनकपुर से हुई जहां एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद वो राम जानकी मंदिर पहुंचे जहां नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने मंदिर में विशेष षोडशोपचार से पूजा की। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा नेपाल दौरा है।

इसके बाद पीएम ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनकपुर आने वाला मैं पहला भारतीय पीएम बना और यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे माता सीता को प्रणाम करने का मौका मिला। मेरा सम्मान, भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है।

पीएम ने इस दौरान कहा कि अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है। रामायण सर्किट भारत और नेपाल के लिए अहम है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश इस सर्किट को बनाने का काम करेंगे और यह हमारे लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का जरिया बनेगा।

दौरे पर रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हिमालयी देश से दोस्ताना रिश्ता उच्च प्राथमिकता में है। मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आमंत्रण पर शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है।

Nepal: Prime Minister Narendra Modi with Nepalese PM KP Oli at Janki temple in Janakpur pic.twitter.com/cTxojRT9Fy

— ANI (@ANI) 11 May 2018