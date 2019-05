नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान फेनी के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा जाकर हवाई सर्वेक्षण के साथ ही समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। पीएम ने केंद्र की तरफ से 1000 करोड़ की और मदद का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच इस मामले में खींचतान जारी है।

पीएमओ ने इस मामले में सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा दौरे पर तूफान फेनी के बाद हालात का जायजा लेने गए हैं। इसी तरह के दौरे और समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से भी संपर्क किया गया था लेकिन पश्चिम बंगाल ने इनकार कर दिया।

पीएमओ ने कहा कि ऐसी बैठक के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था लेकिन उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अभी चुनावी ड्यूटी पर हैं और ऐसे में यह बैठक नहीं हो सकेगी। हालांकि, खबर है कि राज्य सरकार ने इस तरह की किसी भी सूचना मिलने से इनकार किया है।

PMO Sources: However the state government has replied that the govt officials are busy with election duty and hence the review meeting should not be held. 2/2 https://t.co/i1p0GpB24y

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाए थे जिन्हें केंद्र सरकार ने निराधार करार दिया था। खबरों के अनुसा, ममता बनर्जी ने इस बात पर नाराजगी का इजहार करते हुए आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने फेनी के बाद की स्थिति के लिए सिर्फ राज्यपाल से बात की। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम ने इस मामले में ओडिशा के सीएम पटनायक से बात की गई, लेकिन इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से बात नहीं की।

PMO Sources: Attention has been drawn to reports in a section of media,that TMC has expressed its displeasure at PM Modi speaking only to WB Governor,about the post-Fani situation in the state. TMC have claimed that the PM had called Odisha¬ WB CM. The claim is incorrect.

— ANI (@ANI) 5 May 2019