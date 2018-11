नई दिल्ली। बढ़ती असहिष्णुता और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने देश की धन-दौलत के एक बड़े हिस्से पर एक प्रतिशत लोगों के कब्जे को अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के लिए भी जिम्मेदार माना है।

वह शुक्रवार को प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ट्रस्ट और सेंटर फॉर रिसर्च फॉर रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन "शांति, सद्भाव और खुशी के लिएः संक्रमण काल से बदलाव तक" के शुभारंभ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।

Country is passing through a difficult phase. The land which gave the concept of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’&civilisational ethos of forgiveness, tolerance&acceptance is now in news for rising intolerance, rage&infringement of human rights: Former President Pranab Mukherjee(23.11.18) pic.twitter.com/bFJ24sZCv1

उन्होंने कहा, "जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम, सहिष्णुता, स्वीकृति और क्षमा के सिद्धांत दिए, वहीं से अब बढ़ती असहिष्णुता और मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। किसी भी देश में शांति और सद्भाव तब स्थापित होता है, जब उसमें बहुलतावाद के साथ वहां रह रहे विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।"

In the recent past institutions have come under severe strain and their credibility is being questioned. There is widespread cynicism and disillusionment with the government and the functioning of the institutions: Former President Pranab Mukherjee (23.11.18) pic.twitter.com/k8dnErqtBA

