नई दिल्ली। प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ में देशभर से लाखों श्रध्दालु शामिल होंगे। इस महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सड़क मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी श्रध्दालु आसानी से कुंभ मेले में पहुंच सकें, इसके लिए एयर इंडिया ने पहल की है। कुंभ के दौरान एयर इंडिया अस्थाई तौर पर नई फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है।

Air India: Air India is pleased to announce new flights to Allahabad (Prayagraj) from Delhi, Ahmedabad and Kolkata to facilitate the movement of passengers during the #KumbhMela2019. Flights will be operated from 13 Jan to 30 Mar. pic.twitter.com/Cj9ePjwV0i

— ANI (@ANI) January 4, 2019