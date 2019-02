नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सीआरपीएफ ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे फर्जी फोटो जारी कर रहे हैं, जिनसे शहीदों का अपमान हो रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी तस्वीरों को लाइक या शेयर न करें।

एडवाइजरी में कहा गया है कि इन फर्जी तस्वीरों में शहीदों के अंग दिखाए जा रहे हैं। बर्बर आतंकी हमले के खिलाफ राष्ट्र एक जुट है और असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आती है तो उसे शेयर या लाइक करने के बजाए webpro@crpf.gov.in पर रिपोर्ट करें।

CRPF Advisory: It has been noticed that on social media some miscreants are trying to circulate fake pictures of body parts of our martyrs to invoke hatred while we stand united. Please don't circulate/share/like such photos or posts. Report such content at webpro@crpf.gov.in pic.twitter.com/icwxosQqLV

— ANI (@ANI) 17 February 2019