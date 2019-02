चेन्नई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है, लेकिन अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने अलग ही राग आलापा है। कमल हासन का कहना है कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए।

कमल हासन ने हाल ही में मक्काल निधि मैआम पार्टी बनाई है। चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में कमल हासन ने कहा, हमारे जवान क्यों शहीद होते हैं? हमारी सरहदों की रखवाली करने वाले क्यों अपनी जान गंवाते हैं? यदि भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के नेता समझदार हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा, 'भारत कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाता? भारत के नेता ऐसा करने से डरते क्यों हैं?'

Makkal Needhi Maiam leader Kamal Hassan at an event in Chennai yesterday: Why do the soldiers die? Why should our home's watchman die? If politicians on both sides (in India & in Pakistan) behave properly, no soldier needs to die. The Line of Control will be under control. pic.twitter.com/ec7tDrQwIn

— ANI (@ANI) 18 February 2019