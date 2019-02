लखनऊ। पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्तरप्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के नाम शहनवाज अहमद और आकिब मलिक है। दोनों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से बतााय गया है।

एटीएस की टीम ने तड़के सहारनपुर के देवबंद से इन आतंकियों को पकड़ा है। शहनवाज अहमद जम्मू के कुलगाम का रहने वाला है। वहीं आकिब पुलवामा का है। इस्लामिक स्टडी के बड़े सेंटर के रूप में विख्यात सहारनपुर के देवबंद में यूपी एटीएस के इस छापा से खलबली मची है।

माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शाहनवाज का हाथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश एटीएस ने देवबंद में आज तड़के छापा मारकर संदिग्धों से पड़ताल की है। इसमें से एक संदिग्ध शाहजवाज को लखनऊ लाया गया है जबकि तीन से सहारनपुर में पूछताछ चल रही है। देवबंद से कश्मीर के साथ ओडिशा के कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया।

UP DGP OP Singh: Yesterday after inputs two suspected terrorists were caught from Saharanpur by our ATS wing. They are linked to JeM and both are from Kashmir. Shahnawaz is from Kulgam and Aqib is from Pulwama. Two weapons and live cartridges seized. pic.twitter.com/jXXJ7cxQFo

— ANI UP (@ANINewsUP) 22 February 2019