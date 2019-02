नई दिल्ली। लोकसभा में राफेल डील को लेकर CAG ने जहां मोदी और एनडीए सरकार को क्लीन चिट दे दी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा है। बुधवार शाम राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेस लेकर एक बार फिर दोहराया कि यूपीए के कार्यकाल के मुकाबले मोदी सरकार ने राफेड लीड में ज्यादा पैसा खर्च किया है।

Rahul Gandhi: Argument of Prime Minister, Defence Minister & Finance Minister on why a new deal was reqd was -No.1- price & No. 2-Air Force needed planes quickly. The fact of the matter is, the new deal signed by Narendra Modi gets India the aircrafts later than the original deal pic.twitter.com/YxlB62HuRQ

— ANI (@ANI) February 13, 2019