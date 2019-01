Rahul Gandhi In UAE: दुबई में भी PM मोदी पर बरसे राहुल, उठाया असहिष्णुता का मुद्दा

दुबई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर UAE पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन यहां उन्होंने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। इसके बाद दुबई में बसे भारतीयों को पहली बार संबोधित किया। भारतीय समुदाय से रुबरू होते हुए राहुल गांधी ने जहां एक तरफ भारत और UAE के मजबूत संबंधों पर बात की वहीं राहुल पीएम मोदी पर निशाना साधना भी नहीं चूके।

Congress President Rahul Gandhi in Dubai: The values that bring together the people of UAE and India are humility and tolerance; tolerance for different ideas, religions and communities. I'm sad to say that back home it is four and a half years of intolerance. pic.twitter.com/T4bDaxAJ8X — ANI (@ANI) January 11, 2019

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत और UAE के लोग मानवीयता और सहिष्णुता की वजह से जुड़े हुए हैं। विभिन्न विचारों, धर्म और जाति के प्रति सहिष्णुता के जरिये ही ऐसा हो पाया है। राहुल गांधी ने इस दौरान भारत के राजनीतिक हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि 'मैं दुख के साथ ये कहता हूं कि भारत में पिछले साढे चार असहिष्णुता से भरे रहे हैं।'

Congress President Rahul Gandhi in Dubai: Single biggest problem that we face in India today is unemployment. We need to take this head-on. We need to show the rest of the world that not only we can beat unemployment but we can also challenge China. pic.twitter.com/aK18QnHl8f — ANI (@ANI) January 11, 2019

राहुल गांधी ने कहा भारत में हम सबसे बड़ी समस्या के तौर पर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि हम ना सिर्फ बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं, बल्कि चीन को भी चुनौती दे सकते हैं।

Congress President Rahul Gandhi Dubai: We can never run a country like India, believing that only one idea is correct and all others are wrong. Today, my beloved country India is being divided for political reasons. pic.twitter.com/On6Xq26At4 — ANI (@ANI) January 11, 2019

पीएम मोदी के पिछले साढ़े चार सालों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि हम भारत जैसे देश को ऐसे नहीं चला सकते हैं जिसमें सिर्फ एक विचार सही है और बाकी सब गलत हैं। आज मेरा प्यारा भारत देश राजनीतिक कारणों के चलते विभाजित हो गया है।