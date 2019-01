नई दिल्ली। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लोकसभा में हुई लंबी बहस के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले में मोदी सरकार पर अपना हमला और तेज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को कहा कि राफेल सौदे पर संसद में उन्होंने जो सवाल उठाए, उसे हर भारतीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों से पूछना चाहिए।

राहुल ने ट्वीट किया है, 'रक्षा मंत्री संसद में दो घंटे बोलीं लेकिन वह मेरे दो सवालों के जवाब नहीं दे सकीं।' उन्होंने इसके साथ संसद में रक्षा मंत्री से पूछे गए दो सवालों का वीडियो भी पोस्ट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया था कि राफेल सौदे में अनिल अंबानी को ऑफसेट कांट्रैक्ट किसने दिया और प्रधानमंत्री जब सौदे की 'बाइपास सर्जरी' कर रहे थे तब क्या रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आपत्ति उठाई थी।

RM spoke for 2 hrs. in Parliament, but she couldn't answer the 2 simple questions I asked her.







Watch & SHARE this video. Let every Indian ask the PM & his Ministers these questions.#2SawalDoJawab pic.twitter.com/YR8zuyO6Al

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2019