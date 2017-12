Previous

रजनीकांत ने किया राजनीति में एंट्री का ऐलान, स्वामी ने यूं उड़ाया मजाक

संबंधित खबरें

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार राजनीति में आने के फैसले का ऐलान कर ही दिया। उन्होंने चेन्नई स्थित राघवेंद्र कल्याण मंडपम में ऐलान किया कि वे आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के पहले एक पार्टी का गठन करेंगे और इसके तहत ही सभी विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़ा करेंगे।

फैंस से मुलाकात के बाद उन्होंने श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम में कहा, 'मेरा राजनीति में आना तय है। मैं अब राजनीति में आ रहा हूं। यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है।'

उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि अगले विधानसभा चुनावों में वह राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। रजनीकांत ने कहा, 'मेरी पार्टी के तीन मंत्र होंगे, सच्चाई, मेहनत और विकास।'

उन्होंने कहा, 'राजनीति की दशा काफी खराब हो गई है। सारे राज्य हमारा मजाक बना रहे हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं आता हूंं तो यह लोगों के साथ धोखा होगा।'

रजनीकांत ने आगे कहा कि आज राजनीति के नाम पर नेता हमसे हमारा पैसा लूट रहे हैं और अब इस राजनीति को जड़ से बदलने की जरूरत है।

दक्षिण भारत के जानेमाने फिल्म अभिनेता ने कहा, 'जहां भी सत्ता का दुरुपोयग होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार है और राजनीति का सिर्फ नाटक हो रहा है।'

Truth ,work and growth will be the three mantras of our party: #Rajinikanth pic.twitter.com/y0SLMaE5EZ

— ANI (@ANI) 31 December 2017

भाजपा नेता स्वामी ने उड़ाया मजाक -

रजनीकांत के इस फैसले पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'उन्होंने केवल राजनीति में उतरने का फैसला किया है, उनके पास कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं है, वह अनपढ़ है। केवल मीडिया ने उन्हें चढ़ाया हुआ है, तमिलनाडु के लोग समझदार हैं।'

He only announced he is entering politics, had no details or documents, he is illiterate. Its only media hype, people of Tamil Nadu are intelligent: Subramanian Swamy, BJP on #Rajinikanth pic.twitter.com/4dDZWLGxdd — ANI (@ANI) 31 December 2017

वहीं फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा कि मैं अपने भाई रजनी को राजनीति में आने की बधाई देता हूं। उनका स्वागत है।

I congratulate my brother Rajini for his social consciousness and his political entry. Welcome welcome: Kamal Haasan on #Rajinikanth (file pic) pic.twitter.com/s2nJs4yi8E — ANI (@ANI) 31 December 2017

पिछले काफी समय से तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे थे। बता दें कि पिछले सप्ताह अभिनेता ने तमिलनाडु की राजधानी में अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि वह दिसंबर के अंत में अपनी राजनीतिक योजना का खुलासा करेंगे।

उन्होंने कहा था, 'मैं राजनीति के लिए नया नहीं हूं। मैं 1996 के बाद से हूं। मुझे देरी हो गई। राजनीति में प्रवेश करना जीत के बराबर है, मैं 31 दिसंबर को राजनीति में आने पर फैसला सुनाउंगा।'

तमिलनाडु में व्यापक अटकलें थीं कि सुपरस्टार जल्द ही राजनीति में उतरेंगे। रजनीकांत की पत्नी लता ने कहा था कि यह उनके पति का व्यक्तिगत फैसला है और वह अपने पति के हर निर्णय में उनके साथ होंगी। अभिनेता कमल हासन भी सार्वजनिक मंच पर यह संकेत दे चुके हैं कि कि अगर सुपरस्टार रंजनीकांत राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लेते हैं तो हासन उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।