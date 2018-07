मॉब लिंचिंग: गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस का विरोध, लोकसभा से किया वॉकआउट

नई दिल्ली। देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा संसद में भी उछला। मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया था। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में बयान दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि, "भीड़ की हिंसा की सरकार कड़ी निंदा करती है। भीड़तंत्र की हिंसा वाकई चिंता की बात है। हालांकि हिंसा रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने 2016 में भी एक बार एडवाइजरी जारी की थी। कई बार राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए थे।"

Congress has given adjournment notice in Lok Sabha over the issue of mob lynching. pic.twitter.com/9nOQRFL7Cq — ANI (@ANI) 19 July 2018

राजनाथ सिंह यहीं नहीं रूके उन्होंने कहा कि, "ये बात सच है कि देश में कई जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। जहां भी इस तरह की वारदातेंं हुई हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मैंने खुद बात की है। वैसे भी इस तरह की हिंसा को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अफवाह रोकने के लिए पहल करे।"

These are unfortunate incidents.We had issued an advisory on this recently, and one in 2016 also. Social media being used to spread fake news and rumours is also a reason. We have asked social sites for regulation: HM Rajnath Singh in LS on mob lynching incidents — ANI (@ANI) 19 July 2018 गृह मंत्री राजनाथ के मॉब लिंचिंग पर दिए बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि, लोकसभा में मॉब लिंचिंग पर राजनाथ सिंह का बयान संतोषजनक नहीं था। इसी वजह से हमने सदन से वॉकआउट किया। केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है।

Congress staged walkout from Lok Sabha protesting against Home Minister Rajnath Singh's statement on mob lynching incidents — ANI (@ANI) 19 July 2018