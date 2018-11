नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चाएं जारी हैं। इस बीच भाजपा महासचिव राम माधव ने पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस पर पाकिस्तान के निर्देश मानने का गंभीर आरोप लगाया है। उनके इन आरोपों पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राम माधव से सबूत मांगे हैं।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है राम माधव ने जो पाकिस्तान के आदेश मामने के आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करें या फिर अपने कहे के लिए माफी मांगे। हालांकि, माधव ने कहा कि अब्दुल्ला की देशभक्ति पर उन्हें कोई संदेह नहीं है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में बुधवार को पूरे दिन सियासी ड्रामे के विधानसभा भंग कर दी गई। सरकार गठन इस प्रयास को लेकर भाजपा ने गठबंधन के साथियों पर हमला बोला है। भाजपा महासचिव राम माधव ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान के इशारे पर गठबंधन बनाने की बात कही है।

माधव ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली ही महीने स्थानीय निकाय चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें सीमापार से निर्देश मिले थे। हो सकता है कि अब उन्हें फिर से सीमापार से नए निर्देश मिले हों कि मिलकर सरकार बनाओ। उन्होंने जो भी किया उस पर राज्यपाल की नजर है।

#WATCH : BJP national general secretary Ram Madhav says on dissolution of J&K assembly, "PDP & NC boycotted local body polls last month because they had instructions from across the border. Probably they had fresh instructions from across the border to come together & form govt." pic.twitter.com/wNjGSFmJbc

उमर अब्दुल्ला ने दिया आरोप साबित करने का चैलेंज

सीमापार से निर्देश मिलने के संगीन आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने माधव को ट्वीट कर अपनी बात साबित करने का चैलेंज दिया। अब्दुल्ला ने बड़े ही तल्ख शब्दों में लिखा, 'राममाधव, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपने आरोपों को साबित करें। रॉ, NIA, इंटेलीजेंस से लेकर सीबीआइ तक सब आपके पास है, इसीलिए अपनी बात को साबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से सबूत दो। या तो इन आरोपों को साबित करो या फिर माफी मांगो। इल्जाम लगाकर भागने की राजनीति बंद करो।'

I dare you @rammadhavbjp ji to prove your allegation. You have RAW, NIA & IB at your command (CBI too is your parrot) so have the guts to place evidence in the public domain. Either prove this or be man enough to apologise. Don’t practice shoot & scoot politics. https://t.co/KEbOo0z6O2

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 22, 2018