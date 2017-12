भारत दौरे पर आए रुसी उप-प्रधानमंत्री की सुषमा स्वराज से मुलाकात

नई दिल्ली। भारत दौरे पर पर आए रुसी उप-प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन की दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थ, विज्ञान,तकनीक को लेकर कई दूसरे मुद्दों पर अहम चर्चा हुई।

इस दौरान रुसी उप-प्रधानमंत्री के साथ रुस के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और व्यापार, उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक मोर्चे पर साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों देशों के बीच बरसों पुरानी दोस्ती की बात दोहराते हुए कहा कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे।

Deepening our special and privileged strategic partnership, EAM @SushmaSwaraj welcomes Dmitry Rogozin, Deputy Prime Minister of Russia for the India-Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC) in N.Delhi pic.twitter.com/P5p71dc7VW

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) 23 December 2017