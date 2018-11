सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और अब भी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस बीच सबरीमाला कर्मा कमेटी ने आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। दूसरी तरफ मंदिर में प्रवेश का ऐलान कर कोच्चि पहुंची तृप्ति देसाई को प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं निकलने दिया। इसके बाद आखिरकार उन्होंने वापस मुंबई लौटना पड़ा जहां पर उनकी एक बार फिर एयरपोर्ट पर ही विरोध हुआ।

बता दें कि सबरीमाला मंदिर के कपाट शुक्रवार शाम दो महीने के लिए खुल गए। इस दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में गुरुवार रात से ही धारा 144 लागू है। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच भक्त भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।

भगवान अयप्पा के दर्शन को सबरीमाला जाने के लिए सुबह साढ़े चार बजे कोच्चि पहुंची महिला नेता तृप्ति देसाई को प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया। चौदह घंटे से अधिक समय तक चली तनातनी के बाद पुलिस ने उन्हें दर्शन की जिद छोड़कर घर लौट जाने की सलाह दी। देर रात वह मुंबई की फ्लाइट पकड़ कर लौट गई। कहा, 'हम कार्यक्रम घोषित किए बगैर जल्द ही सबरीमाला फिर आएंगे।'

We were stopped at the airport. If they wanted to oppose us, they should have protested in Nilakkal but they knew that if we reached Nilakkal, we would advance to Pamba & return after Darshan. So they were scared & stopped us at airport: Trupti Desai in Mumbai #SabarimalaTemple pic.twitter.com/KkbJnmZOM8

— ANI (@ANI) November 17, 2018