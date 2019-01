तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश का मामला अभी गर्म है और इस बीच एक श्रीलंकाई महिला के मंदिर में प्रवेश की घटना हो गई है। हालांकि, महिला ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसने भगवान अयप्पा की पूजा की।

महिला अपने साथ रजोनिवृत्ति का मेडिकल सर्टिफिकेट भी था लेकिन इसके बावजूद उसे प्रवेश नहीं करने दिया गया। श्रीलंका की इस 46 वर्षीय महिला ने कहा है, 'मैं मंदिर की पवित्र सीढ़ियों तक गई, लेकिन मुझे उससे आगे नहीं जाने दिया गया। मेरा पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी था।'

Pandalam: #Sabarimala Karma Samithi activists along with BJP and RSS workers take out a march against the death of Karma Samithi activist Chandran allegedly during clashes with Police. CM had said his death was due to a heart attack. #Kerala pic.twitter.com/aSoggkLF9F

