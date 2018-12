नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख दंगों का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धारा के तहत दोषी पाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। बाद सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और उन्हें तब तक जेल पहुंचना होगा।

Delhi High Court while reading the judgement, "In the summer of 1947, during partition, several people were massacred. 37 years later Delhi was the witness of a similar tragedy. The accused enjoyed political patronage and escaped trial." https://t.co/ncS7uCAF0K

