मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को एक नई और बड़ी सुविधा दी है। इसके चलते अब कस्‍टमर स्‍वयं अपने एटीएम कार्ड के लिए नियम तय कर सकेंगे।

यह योनोएसबीआई ऐप के ज़रिये संभव हो सकेगा। ग्राहकों को पहली बार इस प्रकार का अधिकार मिला है जिसके चलते वे खुद अपने नियम निर्धारित कर सकेंगे।

एसबीआई ने अपने ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए बताया है। इसमें लिखा है कि, " यदि यह आपका डेबिट कार्ड है तो इसके लिए हम नियम क्‍यों तय करें?

एसबीआई आपको अपने डेबिट कार्ड के इस्‍तेमाल और सीमा का अधिकार देता है। इस अधिकार का समझदारी से उपयोग करें और धोखाधड़ी की घटनाओं से बचें।"

It’s your debit card, so why should we set the rules? SBI gives you the power to manage your debit card usage and limits on #YONOSBI. Use this power wisely and stay clear of fraudulent activities. Download: https://t.co/yjDSsjkoWj#PowerToCustomer #SBIDebitCard #SetYourOwnRules pic.twitter.com/HP1AuebHCC

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) 18 January 2019