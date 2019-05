नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव द्वारा दायर की गई चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की याचिका पर सुनवाई बंद हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई यह कहते हुए खत्म कर दी कि दोनों के खिलाफ जो मामले में थे उन पर चुनाव आयोग फैसला दे चुका है। हालांकि, याचिका पर कोर्ट के इस फैसले को लेकर देव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना विरोध भी दर्ज किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

जानकारी के अनुसार सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी पर आदेश पारित नहीं कर रहा है, कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप अलग से एक याचिका दायर कीजिए।

Supreme Court refuses to pass any order on the petition filed by Congress MP, Sushmita Dev, seeking direction to the Election Commission to take appropriate action against PM Narendra Modi and Amit Shah for their alleged hate speeches. pic.twitter.com/xKB8BIXHlH

