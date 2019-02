चंडीगढ। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत पर पूरे देश में गुस्सा है और हर कोई बदला मांग रहा है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कुछ लोगों की हरकत के लिए किसी को क्या दोषी ठराया जा सकता है?

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगो को सजा मिलनी चाहिए।

जब सिद्धू से पूछा गया कि इस घटना के बाद करतारपुर कॉरिडोर और शांति वार्ता पर क्या असर नहीं पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ लोगों के काम के लिए किसी राष्ट्र या व्यकि विशेष को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं?

उन्होंने कहा कि सात दशक से यही होता आ रहा है। आतंक से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकला है। शांति ही इसका हल है। इस तरह की घटना से शांति को लेकर होने वाली बातचीत का क्रम कई साल पीछे चला जाता है।

Navjot Singh Sidhu: It is condemnable, it's a cowardly act. It needs a permanent solution through dialogue, how long will the Jawans sacrifice their lives? How long will the bloodshed continue? People who do this must be punished. Hurling abuses won't help. #PulwamaAttack pic.twitter.com/R927il2bx1

— ANI (@ANI) February 15, 2019