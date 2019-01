अलीगढ़। योगगुरु बाबा रामदेव वैसे तो इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी से बचने की कोशिश में रहते हैं लेकिन बुधवार को उन्होंने अपने बयानों से फिर हलचल पैदा कर दी।

उन्होंने अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। साथ ही चुनाव भी नहीं लड़ने देना चाहिए। राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए।

रामदेव ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे, उससे वोट देने का आधिकार, सरकारी नौकरी और इलाज की सुविधा छीन लेनी चाहिए, चाहें वो हिन्दू हो या मुस्लिम। तभी जनसंख्या नियंत्रित होगी। यह पहली बार नहीं है कि रामदेव ने ऐसी टिप्पणी की है।

Yog Guru Ramdev: Those who have more than 2 children, their voting rights should be taken away & they shouldn't be allowed to contest elections. Don't let them use govt schools, hospitals, & don't give them govt jobs. Population will be controlled automatically. (23-1-19) pic.twitter.com/IQ0tYMbc1o

— ANI (@ANI) January 24, 2019