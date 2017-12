कुलभूषण मामले में सपा नेता नरेश अग्रवाल के बयान पर मचा बवाल

नई दिल्‍ली। कुलभूषण जाधव से मुलाकात के दौरान उनकी मां और पत्नी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पहले से ही देश में पाकिस्तान को लेकर नाराजगी है वहीं इस बीच नेता अपने बयानों से नहीं चूक रहे। ताजा मामले में सपा नेता नरेश अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद नया विवाद शुरू हो सकता है।

दरअसल अग्रवाल ने कुलभूषण को लेकर दिए बयान में कहा है कि कुलभूषण का पाकिस्तान आतंकी मानता है इसलिए ऐसा व्यवहार लाजमी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां भी आतंकियों से ऐसा व्यवहार होना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि वो पाक के कदम को सही मानते हैं।

इस बयान पर मचा बवाल

नरेश अग्रवाल ने कहा, 'पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपने देश में आतंकवादी माना है, तो वह उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। हमारे देश में भी आतंकवादियों के साथ ऐसा ही कड़ा व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान की जेलों में सैकड़ों भारतीय बंद हैं, ऐसे में उनकी भी बात होनी चाहिए, सिर्फ जाधव की नहीं।'

विवाद के बाद बदले सुर

बयान देने के कुछ ही घंटे बाद नरेश अग्रवाल के सुर बदल गए। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहां मिलिट्री और आइएसआइ का राज चलता है। हमें पाकिस्तान से मानवीयता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें उसके आतंकियों के साथ कड़ा रवैया अपनाना चाहिए।'

आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्‍तान की जेल में बंद जाधव से सोमवार को उनकी मां अवंती और पत्‍नी चेंतानकुल मिलने पहुंची थीं। मगर इस दौरान जिस तरह से उनके साथ व्‍यवहार किया गया, उसकी देश भर में आलोचना हो रही है।

जाधव से उनकी मां और पत्‍नी की करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली, मगर उनके बीच शीशे की एक दीवार थी और इंटरकाम से बातचीत की। कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे कि मुलाकात से ठीक पहले जाधव की मां और पत्‍नी के कपड़े बदलवा दिए गए। उनकी बिंदी और झुमके भी हटा दिए गए। पत्‍नी के जूते तो वापस भी नहीं दिए गए। भारत के राजनयिक को भी उनसे दूर रखने की कोशिश की गई।

Meant to say something else.Indians jo Pak jail mein hain unke saath vo jo vyavhaar kar rahe hain humko bhi India mein jo Pak ke jasoos ya atankawadi hain unke saath waisa hi karna chaiye.Hum unke saath khuli chhooth dekar vyavhar kar hain humein woh nahi karna chahiye-N Agrawal pic.twitter.com/BDtUPPGRfF

— ANI (@ANI) 27 December 2017