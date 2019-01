भुवनेश्वर। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेना ने दावा किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस कदर बेनकाब कर देंगे कि वह लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे।

जेना को कोरापुट के पूर्व विधायक कृष्णा चंद्र सागरिया के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस की ओडिशा इकाई ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा पर यह कदम उठाया था। जेना ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी 25 जनवरी को ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। मैं उस दिन उन्हें इस तरह बेनकाब कर दूंगा कि वह लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे।

वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे कांग्रेस ने रहने की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। मैंने राहुल गांधी को कईं पत्र लिखे और पूछा कि वो पटनायक भाईयों और ओडिशा के खनन माफियाओं के साथ खड़े रहेंगे या फिर जनता के साथ? राहुल गांधी ने पटनायक भाईयों के साथ खड़े रहने का विकल्प चुना। मैं उन्हें एक्सपोज करना चाहता था लेकिन वो खुद सामने आ गए।

मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि या तो मेरा विरोध माने या फिर मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त करें।

Srikant Jena,expelled Congress leader: Rahul Gandhi chose to stand with mining mafias&Patnaik brothers.This is not expulsion,I had already written a letter requesting him to accept my proposition or else relieve me from the party.I wanted to expose him but he has exposed himself. https://t.co/TKh8QExbwx

— ANI (@ANI) January 20, 2019