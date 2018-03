मंत्रियों को क्वार्टर देने से पहले साफ हो उनके सेप्टिक टैंकः सुनील देवधर

अगरतला। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बन चुकी है और बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उनके साथ उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी शपथ ली है और नियम के हिसाब से उन्हें सरकारी बंगले भी मिलेंगे।

मंत्रियों को यह बंगले मिले उससे पहले राज्य में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील देवधर ने सीएम से ऐसी अपील की है जो चौंकाने वाली है। देवधर ने अपील की है कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को बंगला देने से पहले सभी बंगलों के सेप्टिक टैंक साफ करवाएं। उन्होंने इसके पीछे बड़ा कारण भी बताया है।

मीडिया को दिए अपने बयान में देवधर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के बंगले के सेप्टिक टैंक में 2005 में एक महिला का कंकाल मिला था। यह लोग इन बंगलों में 25 साल रहे हैं और राजनीतिक हत्याएं हुईं हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री बप्लब देब से अपील करता हूं कि मंत्री अपने बंगलों में रहने जाएं उससे पहले इनके सेप्टिक टैंक्स को साफ करवाया जाए।

बता दें कि भाजपा चुनाव के पहले भी राज्य में राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगाती आई है। खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैलियों के दौरान आरोप लगाए थे कि राज्य में पूर्व की लेफ्ट सरकार में राजनीतिक हत्याएं सामान्य बता थी।

