नई दिल्ली। पाकिस्तान में आज करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखी जाएगी। भारत में पहले ही यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। दोनों देशों द्वारा उठाया गया यह कदम लाखों सिखों के चेहरे पर खुशी लाया है। भले ही इसे दोनों देशों के रिश्तों के बीच अच्छी खबर माना जा रहा है लेकिन विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि इसके बावजूद पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो जाएगी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार लंबे समय से इस कॉरिडोर की मांग कर रही थी। अब जाकर पाकिस्तान ने इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो जाएगी। आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।

बता दें कि पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और हरदीप पुरी रवाना हो चुके हैं वहीं पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं।

#WATCH For many years the Indian Government had been asking for this (#Kartarpur) corridor, only now Pakistan responded positively. It doesn’t mean the bilateral dialogue will start because of this, terror & talks can’t go together. : EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/iSPFRbyQI1

