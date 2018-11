कुलगाम। जम्मू-कश्मीर में जहां एक तरफ सियासी उबाल आया हुआ है वहीं दूसरी तरफ आतंकी वारदातें भी जारी हैं। ताजा मामले में आतंकियों ने कुलगाम के खुदवानी में सेना के कैंप पर हमला किया है। इस हमले में अब तक एक युवती के घायल होने की सूचना है। हमला होते ही सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है।

जानकारी के अनुसार आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में मौजूद सेना के 1 राष्ट्रीय रायफल्स के कैंप पर गुरुवार सुबह अचानक हमला किया। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया।

हमले में घायल युवती की पहचान मुस्कान जान के रूप में हुई है जो वानीगुंड की रहने वाली है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

Jammu and Kashmir: One civilian injured during an exchange of fire between security forces and terrorists, the exchange of fire ensued after terrorists fired upon a camp in Khudwani area of Kulgam. The injured has been admitted to hospital. Security forces have cordoned the area.

