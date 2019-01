श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।

सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षाबलों ने हेफ इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया।

DIG North Kashmir: We got info that a few terrorists were in hiding in Baramulla. Security forces were fired at during a search operation; 3 terrorists were killed in retaliatory firing. We've recovered arms&ammunition in huge quantity, their identities are yet to be ascertained. pic.twitter.com/zh4OcT5bZH

— ANI (@ANI) 23 January 2019