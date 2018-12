नई दिल्ली। तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लोक सभा में ट्रिपल तलाक विधेयक को पेश कर दिया गया। सदन में विपक्षी पार्टियां जहां इस बिल का विरोध कर रही हैं। बिल को लेकर मचे विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं, लोकसभा को भी दो बजे तक स्थगित करना पड़ा था।

दो बजे के बाद लोकसभा में बिल को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। लोकसभा में तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में उपस्थित होने को कहा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है।

दरअसल, पिछले सप्ताह सदन में इस पर सहमति बनी थी कि 27 दिसंबर को विधेयक पर चर्चा होगी। इससे पहले कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई थी कि वह 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018' पर होने वाली चर्चा में भाग लेगी। जानिए कि आज इस मामले में लोकसभा में किसने क्या कहा...

मानवीयता के नजरिये से देखें : रविशंकर प्रसाद

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को पेश करते हुए कहा कि इस मामले को मानवीयता के दृष्टिकोण से देखें, न कि राजनीतिक चश्मे से। उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 से लेकर 10 दिसंबर तक देशभर में 177 ट्रिपल तलाक के मामले सामने आए।

Ravi Shankar Prasad, Law Minister in Lok Sabha: 20 Islamic nations have banned #tripletalaq , then why can't a secular nation like India? I request that this should not be looked through the prism of politics https://t.co/W8IhXtPCkP

कांग्रेस ने किया विरोध

वहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा में भाग जरूर लेंगे और अपना मत सामने रखेंगे। हमारी सरकार से अपील है कि धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी न करें। असम से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि अगर महिला का सवाल है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर, मुंह में राम बगल में छूरी से हमें ऐतराज है।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस बिल को क्लोज स्क्रूटनी के लिए ज्वाइंट सेलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए शायरा बानो केस का किया जिक्र। उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम आदमियों को दोषी करार करने का बिल है।

कुरान की किस सूरा में है जिक्र : मीनाक्षी लेखी

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत तीन तलाक को खत्म की जरूरत। मुझे गर्व है कि पीएम मोदी और हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सीआरपीसी 125 के तहत महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं।

उन्होंने कहा कि तीन तलाक का विरोध करने वालों से पूछना चाहती हूं कि कुरान के किस सूरा में तलाक ए बिद्दत का जिक्र है। ये महिला बनाम पुरुष का नहीं बल्कि मानव अधिकार का मसला है। कांग्रेस तलाक के अधिकार की बात करती है, और हम शादी के अधिकार की बात करते हैं।

Meenakshi Lekhi,BJP in Lok Sabha: Would like to ask those opposing the #TripleTalaqBill here that in which suraa of the holy Quran is talaq-e-biddat mentioned? This is not he vs she, these are issues of human rights violation

— ANI (@ANI) December 27, 2018