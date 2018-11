पुलवामा। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुरुवार को हुई इस मुठभेड़ में दो आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ पुलवामा जिले के ख्रीउ इलाके में हुई है।

#UPDATE on Khrew encounter: J&K Police says, "Two terrorists have been killed. Arms and ammunition recovered. No collateral damage took place during the encounter. Identities of the terrorists are yet to be ascertained." https://t.co/fmYzG4Tfd6

— ANI (@ANI) November 28, 2018