नई दिल्ली। फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने अपने 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों आगाह किया है कि वे अपना पैसा किसी भी फेक अकाउंट में निवेश न करें।

Do not invest your time and money interacting with fake accounts on social media. Follow, tag and interact with only the verified, official handles of SBI, to ensure that your comments, complaints and enquiries get adequately addressed and you are not scammed by fraudsters. pic.twitter.com/x2F75DLfZr

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) 16 February 2019