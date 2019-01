नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल गगनयान को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इसरो ने इस मिशन के पूरा होने की संभावित तारीख का ऐलान किया है। इसरो चीफ के सिवान ने शुक्रवार को मीडियो को बताया कि इसरो का दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में दो मानवरहित अभियानों का लक्ष्य है। वहीं बहुप्रतिक्षित गगनयान दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा।

ISRO Chief K Sivan: The target for two unmanned missions to space is December 2020 and July 2021. The target for a manned mission to space is December 2021. pic.twitter.com/6YtTrTGaxN

सिवान ने यह भी बताया कि गगनयान प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम जारी है और इसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लॉन्च करने का लक्ष्य है। गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआती ट्रेनिंग भारत में ही होगी वहीं एडवांस ट्रेनिंग संभवतः रूस में हो सकती है। गगनयान में जाने वाली टीम में एक महिला भी शामिल हो सकती है। यही हमारा लक्ष्य है।

ISRO Chief K Sivan: The inital training for Gaganyaan will be done in India and advanced training maybe in Russia. Women astronauts will be there on the team. That's our aim. pic.twitter.com/rKJbfKfmtV

