अमेरिका ने शोले स्टाइल में भारत को दी नए साल की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। नया साल आने को है और इसे लेकर दुनियाभर में तैयरियां जारी हैं। लोग अभी से एक-दूसरे को एडवांस में नए साल की शुभकानाएं दे रहे हैं और इन लोगों में अमेरिकी दूतावास भी शामिल हो गया है। दरअसल भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत को नए साल की शुभकानाएं दी हैं और वो भी बेहद शानदार अंदाज में।

दूतावास ने बॉलीवुड स्टाइल में अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले के गीत 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' गाते हुए भारत को यह शुभकामनाएं दी हैं। दूतावास ने यह वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर शेयर भी किया है जिसमें उन्होंने मेगस्टार अमिताभ बच्चन और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया गया है।

दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 2017 #भारत-अमेरिका की दोस्ती में एक और महत्वपूर्ण साल रहा। आपके लिए #2018 बेहतरीन साबित हो। क्लासिक सॉन्ग पर पेश है हमारी प्रस्तुति। हैपी न्यू ईयर।

ट्वीट में शोले फिल्म, अमिताभ बच्चन और सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग करते हुए उन्हें विशेष धन्यवाद दिया गया है।

अमेरिकी दूतावास द्वारा बनाए गए, इस वीडियो में भारत और अमेरिका की दोस्ती को दर्शाया गया है। ये वीडियो इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में येरुशलम के मुद्दे पर अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है।

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे🇺🇸🇮🇳! 2017 was another banner year in #USIndiaDosti. We wish all of you a fantastic #2018 w/ our own take of this classic #Sholay song. #HappyNewYear Special Thanks: Sholay Media & Entertainment Pvt. Ltd. @SrBachchan @MIB_India @smritiirani pic.twitter.com/iZ7nKQpDFB

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) 22 December 2017