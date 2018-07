चंबा। उत्तराखंड में गंगोत्री-ऋषिकेश हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक यात्री बस 850 फुट गहरी खाई में गिर जाने से जहां 14 लोगों के मारे जाने की खबर है वहीं 17 घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से मिल रही जानकारी के अनुसार इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

दुर्घटना की शिकार हुई बस में 31 यात्री सवार थे और यह उत्तरकाशी से हरिद्वार जा रही थी।

हादसे के बाद मिली सूचना के आधार पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों को निकालने की कोशिश की जा रही है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया गया है।

राज्य सरकार ने राहत व बचाव कार्य में हेलिकॉप्टर की मदद लेने के निर्देश देने के साथ ही मृतकों को परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार का मुआवजा देने की घोषणा की है।

बताया जा रहा है कि दुर्घटना गंगोत्री-ऋषिकेश हाईवे पर सूर्यधर के करीब सुबह 9 बजे के आसपास तब हुई जब राज्य परिवहन की बस असंतुलित होकर 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।

Uttarakhand: 10 people died, 9 injured when the Uttarakhand Transport Corporation bus they were in, skidded off Rishikesh Gangotri Highway into a 250 metre deep gorge near Suryadhar. Local admn & police have reached the spot. There were 25 people in the bus. More details awaited. pic.twitter.com/FmEfXetXF0

— ANI (@ANI) July 19, 2018