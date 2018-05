Previous

वाराणसी: अभी टला नहीं हादसा, पिलरों पर कंपन जारी

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के पास महीनों से बन रहा ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा मंगलवार शाम को अचानक जमीन पर आ गिरा। ओवर ब्रिज का हिस्सा जमीन पर गिरते ही नीचे मौजूद लगभग 50 लोग इसके मलबे में दब गए। इसी के साथ 20 लोगों के मारे जाने की भी सूचना आ रही है। हादसा दो बीम गिरने के चलते हुआ। आसपास के लोगों ने बताया कि अभी भी अभी पिलरों पर कंपन जारी है। इसके चलते भविष्य में हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

हादसे के समय जब राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुआ तो उस दौरान कई बार अफवाह उड़ी कि पीलरों में कंपन हो रहा है। कई बार हल्की फुल्की भगदड़ भी मची लेकिन अफसरों ने जैसे तैसे स्थिति संभाल लिया। हालांकि सेतु निगम से जुड़े अफसरों का कहना है कि जहां भी पिलर या बीम में कमियों की शिकायत मिलेगी, उसे दूर किया जाएगा।

इससे पहले मंगलवार शाम काफी भीड़ भरे क्षेत्र में अचानक हुए इस हादसे में भगदड़ मचने के बाद मौके पर पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित करने के प्रयास में जुट गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नागरिक भी सहयोग में आगे आए और ओवरब्रिज गिरने के बाद नीचे फंसे वाहन और उसमें मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे।

UPDATE: 18 deaths recorded till now in Varanasi under-construction flyover collapse incident. Death toll expected to rise. pic.twitter.com/WeLjUNWiMV — ANI UP (@ANINewsUP) 15 May 2018

हालांकि नीचे दर्जनों लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है मगर कई के मरने का अंदेशा भी स्थानीय लोगों की ओर से जतायी गई है। भीड़ भरा इलाका होने की वजह से प्रशासन भी लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंच रहा है साथ ही आपदा राहत बल को भी सूचना दे दी गई है।

प्रशासनिक सुस्ती के कारण राहत कार्य में बाधा पहुंची

निर्माणाधीन फ्लाईओवर का बीम गिरने के बाद प्रशासनिक सुस्ती के कारण राहत कार्य में बाधा पहुंची, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला करीब दो घंटे बाद साढ़े सात बजे शुरू हुआ। इनमें ज्यादातर पहुंचते ही मृत घोषित कर दिए गए। हद दर्जे की लापरवाही यह कि हादसा स्थल पर भीड़ प्रबंधन का इंतजाम न होने से चिकित्सा कर्मियों को राहत कार्य में दिक्कत हुई। एंबुलेंस भी फंसते-फंसाते ही बीएचयू ट्रामा सेंटर व मंडलीय अस्पताल पहुंच सकीं।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल बुला लिए गए। इमरजेंसी में बेड खाली कराने के साथ ही इनमें भर्ती मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बीएचयू ट्रामा सेंटर में अलग इमरजेंसी वार्ड बनाने के साथ जिले में तैनात सभी एंबुलेंस डाक्टर सहित व पैरा मेडिकल स्टाफ मौके पर बुला ली गईं। निजी अस्पतालों को भी एंबुलेंस मौके पर भेजने का निर्देश जारी किया गया। लेकिन भारी भरकम बीम बिना क्रेन के न हटाए जा पाने के कारण डाक्टरों का दल लाचार स्थिति में रहा।

अस्पतालों में मचा हाहाकार

रात नौ बजे तक मंडलीय अस्पताल में देवरिया के नसरूद्दीन (25), नक्खीघाट के शकील (30) और चेतगंज के मो. इस्माइल (35) घायलावस्था में पहुंचाए गए। गंभीर हाल में चहनिया के डा. महेंद्र प्रताप खरवार (49) और नक्खीघाट के राजेश कुमार भास्कर (32)को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके अलावा अज्ञात छह को मृत घोषित किया गया। इसमें एक महिला व पांच पुरुष हैं। बीएचयू ट्रामा सेंटर में गाजीपुर के संजय कुमार को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घायलों के लिए रक्त देने की होड़

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के ब्लड बैंक में सभी तैयारी पूरी थी। कुल 112 यूनिट ब्लड फिलहाल उपलब्ध था। लोग भी मदद में तत्पर दिखे। कहा कि कैंट हादसे के लिए किसी को भी रक्त दिया जाएगा। चाहे वे किसी भी अस्पताल में हो। बीएचयू के छात्रों का दल भी घायलों को रक्त देने पहुंचा।

सपा शासनकाल से बनना शुरु हुआ यह ओवर ब्रिज चौकाघाट स्थित बस स्टैंड से लहरतारा तक विस्तार किया जा रहा था।

SpotVisuals from #Varanasi: Portion of an under construction flyover collapses near Varanasi Cantt railway station, several feared trapped pic.twitter.com/126cWZhEbj

— ANI UP (@ANINewsUP) 15 May 2018 वाराणसी से सांसद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस दुर्घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से घटना पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। Extremely saddened by the loss of lives due to the collapse of an under-construction flyover in Varanasi. I pray that the injured recover soon. Spoke to officials and asked them to ensure all possible support to those affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) 15 May 2018 I spoke to UP CM Yogi Adityanath Ji regarding the situation due to the collapse of an under-construction flyover in Varanasi. The UP Government is monitoring the situation very closely and is working on the ground to assist the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) 15 May 2018 योगी आदित्यनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो अगले 48 घंटो के अंदर रिपोर्ट सौपेंगी। सीएम ने मृतकों को 5 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रुप से घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। 5 teams of NDRF (250 jawans) with full equipment rushed to the spot of accident, in Varanasi. Compensation of Rs 5 lakh for kin of those dead and Rs 2 lakh for seriously injured in the incident: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/d5DHfEiq0a

— ANI UP (@ANINewsUP) 15 May 2018

चार निलंबित, तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित- फ्लाईओवर हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निर्माण निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक एचसी तिवारी, परियोजना प्रबंधक केआर सूदन, सहायक अभियंता राजेश सिंह व अवर अभियंता लाल चंद को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है।

After being held responsible for today's incident,Chief Project Manager HC Tiwari, Project Manager KR Sudan, Assistant Engineer Rajesh Singh & engineer Lal Chand have been suspended with immediate effect: UP Dy CM KP Maurya on Varanasi under-construction flyover collapse incident pic.twitter.com/KfTi5GFjBJ — ANI UP (@ANINewsUP) 15 May 2018