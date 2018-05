Varanasi : निर्माणाधीन पुल गिरा, 18 की मौत 50 से ज्यादा घायल

https://content.jwplatform.com/manifests/hfsVnOkB.m3u8

वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन के पास महीनों से बन रहा ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा मंगलवार शाम को अचानक जमीन पर आ गिरा। ओवर ब्रिज का हिस्सा जमीन पर गिरते ही नीचे मौजूद लगभग 50 लोग इसके मलबे में दब गए। इसी के साथ 18 लोगों के मारे जाने की भी सूचना आ रही है। इसके साथ ही मृतकों की संख्‍या में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। ओवरब्रिज का पिलर गिरने के बाद चीख पुकार मच गई और अफरातफरी की स्थिति मौके पर बन गई।

इस दौरान भागादौड़ी और जान बचाने की कोशिश में कई लोग इस दौरान गिरकर घायल भी हो गए। काफी भीड़ भरे क्षेत्र में अचानक हुए इस हादसे में भगदड़ मचने के बाद मौके पर पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित करने के प्रयास में जुट गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नागरिक भी सहयोग में आगे आए और ओवरब्रिज गिरने के बाद नीचे फंसे वाहन और उसमें मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे।

हालांकि नीचे दर्जनों लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है मगर कई के मरने का अंदेशा भी स्थानीय लोगों की ओर से जतायी गई है। भीड़ भरा इलाका होने की वजह से प्रशासन भी लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंच रहा है साथ ही आपदा राहत बल को भी सूचना दे दी गई है।

वहीं इस दौरान यातायात भी दोनों तरफ का बाधित हो गया तो काफी लंबी दूरी तक जाम की स्थिति भी बन गई। लोगों को बचाने के साथ ही पुलिस यातायात को सुचारु रूप से संचालित करने में व्यस्त हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई।

SpotVisuals from #Varanasi : Portion of an under construction flyover collapses near Varanasi Cantt railway station, several feared trapped pic.twitter.com/126cWZhEbj

Extremely saddened by the loss of lives due to the collapse of an under-construction flyover in Varanasi. I pray that the injured recover soon. Spoke to officials and asked them to ensure all possible support to those affected.

I spoke to UP CM Yogi Adityanath Ji regarding the situation due to the collapse of an under-construction flyover in Varanasi. The UP Government is monitoring the situation very closely and is working on the ground to assist the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) 15 May 2018

योगी आदित्यनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो अगले 48 घंटो के अंदर रिपोर्ट सौपेंगी। सीएम ने मृतकों को 5 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रुप से घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है।

5 teams of NDRF (250 jawans) with full equipment rushed to the spot of accident, in Varanasi. Compensation of Rs 5 lakh for kin of those dead and Rs 2 lakh for seriously injured in the incident: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/d5DHfEiq0a