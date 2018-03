VIDEO: भागकर शादी करने पर इस जोड़े को पंचायत ने दी ऐसी सजा

पटना। बिहार के सुपौल जिले के बाराहरा गांव में एक जोड़े को प्यार करने की बड़ी सजा मिली। गांव वालों ने भागकर शादी करने के लिए इन्हें सजा दी।

लड़के को पंचायत के सामने जबरदस्ती उठक-बैठक कराई गई, तो वहीं लड़की को सार्वजनिक तौर पर थूक चाटने के लिए मजबूर किया गया। घटना एक मार्च की है। मगर इसका वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ही इस मामले की हकीकत सामने आई।

सुपौल के एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने कहा कि, लड़की की दादी ने इस मामले में 11 लोगों के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक दोनों के भागकर शादी करने पर पहले परिवार वालों को ऐतराज था, मगर बाद में दोनों परिवारों ने इस शादी को मंजूर कर लिया था। मगर इसके बाद भी गांव के बुजुर्गों ने सजा देने के लिए सभा बुलाई और इसमें दोनों को शर्मसार किया गया।

जोड़े ने 16 फरवरी को भागकर मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों गांव वापस लौटे तो परिवार ने रिश्ता कबूल कर लिया। मगर कुछ गांववालों ने इसका विरोध किया, इसके बाद गांव में सभा बुलाई गई और सार्वजनिक तौर पर इन्हें बेइज्जत किया गया।

#WATCH Man forced to do sit-ups, his wife forced to lick her spit in public in #Bihar's Supaul for getting married after eloping (01.03.18) pic.twitter.com/DRqGSL4PQ7

— ANI (@ANI) 6 March 2018