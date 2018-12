नई दिल्ली। 16 दिसंबर...1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान यही वह तारीख थी, जब भारतीय सेना ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारत आज 47वां विजय दिवस मना रहा है।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सेवा के जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'विजय दिवस के अवसर पर, 1971 के युद्ध में देश की और मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपनी सशस्‍त्र सेनाओं को हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। विशेषकर उस साहसिक अभियान में बलिदान हो गए सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए ट्वीट किया, 'आज विजय दिवस के मौके पर हम 1971 के युद्ध में अदम्य साहस के साथ लड़े अपने बहादुर जवानों को याद करते हैं। उनके अटल पराक्रम और देशप्रेम की वजह से देश सुरक्षित है।'

President Ram Nath Kovind tweets: On Vijay Diwas, we remember with gratitude our Armed Forces who defended our nation and upheld universal values of human liberty in 1971. In particular, we pay tribute to those who lost their lives in that valiant effort (file pic) pic.twitter.com/zsckcj3coS

