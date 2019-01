मुंबई। लोकसभा चुनाव करीब हैं और संभव है कि आने वाले दिनों में तारीखों का ऐलान भी हो जाए। इसके पहले सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी कोशिशों में लगे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच 50-50 फॉर्मूले की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इन कयासों को लेकर ही शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया आई है।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज अपने निवास मातोश्री पर पार्टी के नेताओं और सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई ही रहेंगे...।

Shiv Sena leader Sanjay Raut after party meeting in Mumbai: We are the big brother in Maharashtra, we were the big brother and will stay the big brother. pic.twitter.com/xnjddcv3rz

उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 10 फीसद आरक्षण जिन्हें दिया जा रहा है, उन्हें सरकार ने 'गरीब' बताया है, इसलिए आठ लाख रुपये तक की आय वाले लोगों से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।

Sanjay Raut, Shiv Sena: We discussed Rafale, issue of drought in Maharashtra. Udhav Thackrey Ji said on the 10% EWS quota to General Category that people with annual income of 8 lakh must be exempted from paying Income Tax. Since you have labelled them poor, they must be exempted pic.twitter.com/P0HyfPZG9H

— ANI (@ANI) January 28, 2019